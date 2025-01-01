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        Sinop'ta kaçak avlanan 380 kalkan balığı ele geçirildi

        Sinop'ta kaçak avlandığı belirlenen 380 kalkan balığına el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 14:49 Güncelleme: 01.01.2025 - 14:53
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        Sinop'ta kaçak avlanan 380 kalkan balığı ele geçirildi
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        Sinop'ta kaçak avlandığı belirlenen 380 kalkan balığına el konuldu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Sahil Güvenlik TCSG-72 Komutanlığı ekiplerince Ayancık ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesinde denetim gerçekleştirildi.

        Teknede yapılan kontrolde yasa dışı yolla avlandığı tespit edilen 380 kalkan balığı ele geçirildi.

        El konulan balıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

        Tekne sahibine ise idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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