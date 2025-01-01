Sinop'ta kaçak avlanan 380 kalkan balığı ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Sahil Güvenlik TCSG-72 Komutanlığı ekiplerince Ayancık ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesinde denetim gerçekleştirildi.

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