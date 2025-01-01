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        Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 16:15 Güncelleme: 01.01.2025 - 16:27
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        Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Cevdet B. idaresindeki 57 UYU 57 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat kara yolu Kabalı köyü mevkisinde karşı yönden gelen İrfan T'nin kullandığı 57 ABE 571 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile 57 UYU 57 plakalı araçta bulunan Gülbahar B. sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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