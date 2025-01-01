Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Cevdet B. idaresindeki 57 UYU 57 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat kara yolu Kabalı köyü mevkisinde karşı yönden gelen İrfan T'nin kullandığı 57 ABE 571 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile 57 UYU 57 plakalı araçta bulunan Gülbahar B. sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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