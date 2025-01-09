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        Sinop'ta ruhsatsız tüfek ve tabanca bulunduranlara yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı

        Sinop'ta ruhsatsız tüfek ve tabanca bulunduranlara yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 23:00 Güncelleme: 09.01.2025 - 23:06
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        Sinop'ta ruhsatsız tüfek ve tabanca bulunduranlara yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı
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        Sinop’ta ruhsatsız tüfek ve tabanca bulunduranlara yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ruhsatsız tüfek ve tabanca bulunduranların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda ilçe merkezinde farklı adreslere operasyon gerçekleştirildi.

        Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız 7 tabanca, 2 tüfek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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