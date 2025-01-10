Sinop'ta yangın çıkan evde hasar oluştu
Sinop'ta çıkan yangında bir evde hasar meydana geldi.
Sinop'ta çıkan yangında bir evde hasar meydana geldi.
Ordu Mahallesi'nde Hüsniye Kabal'a ait tek katlı evde sobadan sıçrayan kıvılcımların eşyaları tutuşturması nedeniyle yangın çıktı.
Ev sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangın sonrası evde hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.