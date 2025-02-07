Boyabat'ta "Cennete Götüren Namaz" konferansı düzenlendi

Bulut, yaptığı konuşmada, katılımcılara namazın bireysel ve toplumsal hayattaki önemini anlatarak, ibadetin kalpten gelerek, şuurla yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye Diyanet Vakfı Boyabat Şubesi tarafından 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak ilahiyatçı yazar Ahmet Bulut katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.