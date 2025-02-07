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        Boyabat'ta "Cennete Götüren Namaz" konferansı düzenlendi

        Sinop'un Boyabat ilçesinde, "Cennete Götüren Namaz" konferansı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 11:47 Güncelleme: 07.02.2025 - 11:47
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        Boyabat'ta "Cennete Götüren Namaz" konferansı düzenlendi
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde, "Cennete Götüren Namaz" konferansı gerçekleştirildi.

        Türkiye Diyanet Vakfı Boyabat Şubesi tarafından 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak ilahiyatçı yazar Ahmet Bulut katıldı.

        Bulut, yaptığı konuşmada, katılımcılara namazın bireysel ve toplumsal hayattaki önemini anlatarak, ibadetin kalpten gelerek, şuurla yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti.

        Konferansa Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara, İlçe Müftüsü Recep Unutmaz ile vatandaşlar katıldı.

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