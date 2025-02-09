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        Sinop'ta çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı

        Sinop'ta işledikleri farklı suçlardan ötürü aranan 11 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 14:06 Güncelleme: 09.02.2025 - 14:12
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        Sinop'ta çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı
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        Sinop'ta işledikleri farklı suçlardan ötürü aranan 11 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanması için kent genelinde çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamında il merkezi, Boyabat, Gerze ve Durağan içlerinde düzenlenen operasyonlarda, silahlı terör örgütüne üye olma, dolandırıcılık, hırsızlık, cinsel istismar, kasten yaralama, karşılıksız yararlanma ve görevi kötüne kullanma suçlarından aranan 11 kişi gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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