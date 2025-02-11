Sinop'ta kar nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı
Sinop'ta kar nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı.
Sinop'ta kar nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte etkisini sürdüren kar yağışı dolasıyla Ayancık ilçesinde 12, Gerze'de 11 ve Türkeli'de 1 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.
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