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        Sinop'ta kar nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı

        Sinop'ta kar nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 17:29 Güncelleme: 11.02.2025 - 17:35
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        Sinop'ta kar nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı
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        Sinop'ta kar nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte etkisini sürdüren kar yağışı dolasıyla Ayancık ilçesinde 12, Gerze'de 11 ve Türkeli'de 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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