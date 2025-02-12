Sinop'ta kar nedeniyle erzakı biten ailenin yardımına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti
Sinop'un Dikmen ilçesinde kar nedeniyle kaldıkları köyün yolu kapanan ve erzakı biten ailenin yardımına, İl Özel İdaresi ekipleri yetişti.
Sinop'un Dikmen ilçesinde kar nedeniyle kaldıkları köyün yolu kapanan ve erzakı biten ailenin yardımına, İl Özel İdaresi ekipleri yetişti.
İlçenin 1250 rakımlı Karakoyun köyü Ahmetkovanlığı mevkisinde yaşayan bir aile, İl Özel İdaresine ulaşarak erzakı kalmadığını bildirerek yardım talebinde bulundu.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, ailenin yakınlarından köye götürülecek erzakı teslim aldı.
Daha sonra ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki köye hareket eden ekipler, karın 90 santimetreyi bulduğu köy yolunu iş makineleriyle ulaşıma açarak erzakı aileye ulaştırdı.
Ekipler, ayrıca aynı köyde rahatsızlanan bir başka kişiyi de alarak ilçe merkezindeki hastaneye götürdü.
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