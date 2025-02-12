Sinop'ta kar nedeniyle erzakı biten ailenin yardımına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti

Ekipler, ayrıca aynı köyde rahatsızlanan bir başka kişiyi de alarak ilçe merkezindeki hastaneye götürdü.

Daha sonra ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki köye hareket eden ekipler, karın 90 santimetreyi bulduğu köy yolunu iş makineleriyle ulaşıma açarak erzakı aileye ulaştırdı.

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