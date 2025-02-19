Sinop'ta okulun güvenlik kulübesinde çıkan yangın söndürüldü
Sinop'ta bir okulun güvenlik kulübesinde çıkan yangın söndürüldü.
Sinop’ta bir okulun güvenlik kulübesinde çıkan yangın söndürüldü.
Kent merkezi İncedayı Mahallesi’ndeki Gazi Mustafa Kemal İlkokulu güvenlik kulübesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Okul görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleyle yangın söndürüldü.
Yangında kulübe kullanılamaz hale geldi.
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