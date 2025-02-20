Sinop'ta elektrikli scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı 24 saat süreyle yasaklandı

Sinop Valiliği, kentte etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle elektrikli scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışlarına 24 saat süreyle yasak getirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte etkisini sürdüren kar yağışının bir süre daha devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda trafik seyri ve vatandaşların can güvenliği açısından elektrikli scooter ve motosikletlerin 21 Şubat Cuma günü saat 06.00’dan 22 Şubat Cumartesi günü saat 06.00’ya kadar trafiğe çıkışlarının yasaklandığı ifade edildi.