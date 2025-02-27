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        Boyabat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifinde Mali Olağan Genel Kurul yapıldı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'nin Mali Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 15:35 Güncelleme: 27.02.2025 - 15:44
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        Boyabat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifinde Mali Olağan Genel Kurul yapıldı
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        Sinop’un Boyabat ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'nin Mali Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

        Boyabat Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi’nde yapılan genel kurulda konuşan İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Gökmen, kooperatiflerinin 1530 ortağı olduğunu söyledi.

        Bu ortaklardan 830’nun aktif olduğunu ve kredi kullanımımda olduğunu aktaran Gökmen şöyle konuştu:

        "2023 yılında 523 esnafımıza 180 milyon lira 2024 yılında ise 279 esnafımıza 101 milyon 500 bin lira işletme kredisi olmak üzere iki yılda toplam 802 ortağa 281 milyon 500 bin lira kredi kullanımı sağladık. Ayrıca son iki yılda 12 ortağa toplam 7 milyon 500 bin lira araç kredisi, 11 ortağa da toplam 7 milyon 500 bin lira iş yeri dükkan alım kredisi ödendi."

        Gökmen'in konuşmasının ardından, genel kurula sunulan faaliyet, denetim, bilanço ve gelir gider raporları oy çokluğuyla kabul edildi.

        Galeri
        Galeri

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