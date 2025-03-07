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        Gerze'de Hükümet Konağı ek hizmet binası yapımına başlandı

        –Sinop'un Gerze ilçesinde Hükümet Konağı ek hizmet binası yapımına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 12:40 Güncelleme: 07.03.2025 - 12:51
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        Gerze'de Hükümet Konağı ek hizmet binası yapımına başlandı
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        –Sinop’un Gerze ilçesinde Hükümet Konağı ek hizmet binası yapımına başlandı.

        Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, AA muhabirine, 1600 metrekare alan üzerine kurulacak ek hizmet binasının yapım sürecinin başladığını söyledi.

        Yapım sürecinin tamamlanmasıyla mevcut hükümet konağındaki bazı kurumların ek hizmet binasına taşınacağını vurgulayan Arabacı, şöyle konuştu:

        “Hükümet Konağı’mızın ek hizmet binasının yapım sürecini başlattık. Gerze ilçemize vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ayrıca yeni hizmet binası sıfırdan yapılsaydı maliyeti yaklaşık 122 milyon lira olacaktı. Mevcut inşaat ise 25 milyon lira maliyetle yapılacak. Böylelikle büyük bir tasarruf sağlanacak.”

        Arabacı, projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan tüm ilgililere de teşekkür etti.

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