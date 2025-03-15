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        Türkeli'de sahipsiz köpekler barınaklara yerleştirilecek

        Sinop'un Türkeli ilçesinde sahipsiz köpeklerin barınaklara yerleştirilerek bakımlarının sağlanacağı duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 13:30 Güncelleme: 15.03.2025 - 13:30
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        Türkeli'de sahipsiz köpekler barınaklara yerleştirilecek
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        Sinop’un Türkeli ilçesinde sahipsiz köpeklerin barınaklara yerleştirilerek bakımlarının sağlanacağı duyuruldu.

        Türkeli Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, 5199 sayılı hayvanları koruma kanununda yapılan son düzenlemeyle sahipsiz köpeklerin barınaklara alınması gerektiği vurgulandı.

        Barınaklara alınan hayvanların kısırlaştırma ve rehabilitasyon işlemlerinin gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, bu süreçte, köpeklerin sahiplendirilinceye kadar uygun koşullarda bakım altında tutulacakları belirtildi.

        Sahipli köpeklerin de dijital kimliklendirme ile kayıt altına alınmasının yasal bir zorunluluk olduğu anımsatılan açıklamada, hayvan sahiplerinden sorumluluklarını yerine getirmeleri istendi.

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