Türkeli'de vatandaşlar orman yangınları konusunda bilgilendirildi

Sinop'un Türkeli ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlara yönelik orman yangınlarıyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

İlçede esnaf ve okul ziyaretlerinde bulunan ekipler, yangınların çevreye verdiği zararlar ve önlenmesi için alınması gereken önlemler hakkında vatandaşlara bilgiler aktararak, broşür dağıttı.

Ekipler ayrıca yangın sırasında yangına yakın bölgelerden uzak durulmasının can güvenliği açısından önemli olduğunu vurgulayarak vatandaşlardan bu tür durumlarda dikkatli olmalarını istedi.