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        Türkeli'de şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi

        Sinop'un Türkeli ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 10:00 Güncelleme: 19.03.2025 - 10:19
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        Türkeli'de şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi
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        Sinop'un Türkeli ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

        18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında düzenlenen iftar programında konuşan Türkeli Kaymakamı Safa Kahraman, şehitlerin ve gazilerin Türk milletinin onuru olduğunu belirterek, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

        Programa, Belediye Başkanı Veysel Şahin, daire amirleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

        Galeri
        Galeri

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