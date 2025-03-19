Türkeli'de şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında düzenlenen iftar programında konuşan Türkeli Kaymakamı Safa Kahraman, şehitlerin ve gazilerin Türk milletinin onuru olduğunu belirterek, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

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