Sinop'ta sağlıkçılar deneyimlerini öğrencilerle paylaştı

Öğrencilerin sorularına da yanıtlayan sağlık çalışanları, anestezi teknikerliği mesleğinin güncel durumu ve geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Etkinlikte, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nde görevli, Uzm. Dr. Serdar Köseoğlu, hemşire Eren Yücel, anestezi teknisyeni Sertan Öz ve anestezi teknikeri Hüseyin Yüksek öğrencilere bilgi ve tecrübelerini aktardı.

Sinop Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Kariyer Geliştirme ve Mezunlar Koordinatörlüğü iş birliğinde Su Ürünleri Fakültesi Prof. Dr. Murat Sezgin Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe akademik personeller, öğrenciler ve sağlık çalışanları katıldı.

Sinop’ta düzenlenen “Hekim, hemşire ve anestezi teknikerinin gözünden ameliyathanede bir gün” etkinliği kapsamında sağlık çalışanları deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

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