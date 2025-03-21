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        Boyabat'ta 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği yapıldı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 15:20 Güncelleme: 21.03.2025 - 15:24
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        Boyabat'ta 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği yapıldı
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        Sinop’un Boyabat ilçesinde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu’nda yapılan etkinlikte, özel bireylerce sportif, sosyal ve beceri aktiviteleri gerçekleştirildi.

        Etkinliğe katılan Kaymakam Enver Yılmaz’da öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, özel bireylerle pasta kesti.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem, burada yaptığı konuşmada, bu özel günde özel öğrencilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

        Öğrencilerin ortaya koydukları sportif, sosyal ve beceri gösterilerini ilgiyle izlediklerini vurgulayan Erdem, “ Down Sendromunun erken teşhisi çok önemli olup, sürekli bir eğitime ihtiyaç vardır. Bu özel bireylerimizi bir güne özgü değil, her gün hatırlamamız gerekir." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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