Sinop'a TKDK'den 4 kadın girişimciye 11,1 milyon lira hibe desteği

Sinop'ta, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD III Programı kapsamında 4 kadın girişimciye 11,1 milyon TL hibe desteği sağlanacak.

Kentte hazırladıkları su ürünleri işleme, güneş enerji santrali, süs ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği projeleriyle IPARD III Programına başvuran 4 kadın girişimcinin hibe desteği talepleri kabul edildi.

Dört kadın girişimcinin hayata geçireceği ve toplam yatırım tutarı 18,8 milyon TL olan projelere IPARD III Programı çerçevesinde 11,1 milyon TL hibe desteği verilecek.

TKDK ve kadın girişimciler arasında Valilik binasında gerçekleştirilen imza protokolü programında konuşan Vali Mustafa Özarslan, IPARD III Programı kapsamında kentte şu ana kadar 6 projenin hibe almaya hak kazandığını söyledi.

Bu projelerin toplam yatırım tutarının 64 milyon TL, hibe tutarlarının ise 31,7 milyon TL olduğunu vurgulayan Özarslan, kadın girişimcileri tebrik ederek başarılar diledi.

Özarslan, kadınların iş hayatında olmalarını önemsediklerini de belirterek, "Kadın girişimcilerimizi tebrik ediyorum. Başarılı olacaklarından hiç kuşkumuz yok. İnşallah IPARD III Programı çerçevesinde kentimizde hibe desteği alacak proje sayısı giderek artacak." diye konuştu.