Türkeli'de vatandaşlara 2 bin fidan dağıtıldı
Sinop'un Türkeli ilçesinde "Orman Haftası" etkinlikleri kapsamında 2 bin fidan dağıtıldı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde "Orman Haftası" etkinlikleri kapsamında 2 bin fidan dağıtıldı.
Hafta çerçevesinde ilçeye bağlı Turhan köyünde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.
Kaymakamlık tarafından düzenlenen etkinlikte, fidanlar toprakla buluşturuldu.
Etkinlik kapsamında Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince Merkez Cami önünde ise vatandaşlara karaçam, dut ve defne fidanları dağıtımı yapıldı.
Ekiplerce ayrıca vatandaşlara orman yangınlarıyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.
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