Türkeli Belediye Başkanı Şahin'den heyelanda yaralanan vatandaşa geçmiş olsun ziyareti
Sinop'un Türkeli ilçesi Belediye Başkanı Veysel Şahin, 6 Mart'ta meydana gelen heyelanda göçük altından yaralı olarak kurtarılan Mesut Kaya'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Sinop'un Türkeli ilçesi Belediye Başkanı Veysel Şahin, 6 Mart'ta meydana gelen heyelanda göçük altından yaralı olarak kurtarılan Mesut Kaya'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Şahin, heyelanda kurtarma çalışmalarına katılan itfaiye personeliyle Kaya'yı evinde ziyaret etti.
Burada bir süre Kaya ile sohbet eden ve bayramını kutlayan Şahin, bir daha böyle felaketlerle karşı karşıya kalınmaması temennisinde bulundu.
Mesut Kaya ise ziyaretlerinden ötürü Şahin ve itfaiye personeline teşekkürlerini iletti.
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