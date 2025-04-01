Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Türkeli Belediye Başkanı Şahin'den heyelanda yaralanan vatandaşa geçmiş olsun ziyareti

        Sinop'un Türkeli ilçesi Belediye Başkanı Veysel Şahin, 6 Mart'ta meydana gelen heyelanda göçük altından yaralı olarak kurtarılan Mesut Kaya'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 16:56 Güncelleme: 01.04.2025 - 17:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkeli Belediye Başkanı Şahin'den heyelanda yaralanan vatandaşa geçmiş olsun ziyareti
        ABONE OL

        Sinop'un Türkeli ilçesi Belediye Başkanı Veysel Şahin, 6 Mart'ta meydana gelen heyelanda göçük altından yaralı olarak kurtarılan Mesut Kaya'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

        Şahin, heyelanda kurtarma çalışmalarına katılan itfaiye personeliyle Kaya'yı evinde ziyaret etti.

        Burada bir süre Kaya ile sohbet eden ve bayramını kutlayan Şahin, bir daha böyle felaketlerle karşı karşıya kalınmaması temennisinde bulundu.

        Mesut Kaya ise ziyaretlerinden ötürü Şahin ve itfaiye personeline teşekkürlerini iletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tatil bitmeden erken dönüş!
        Tatil bitmeden erken dönüş!
        Peş peşe acı haber! İlk belirlemeye göre 3 ölü! Yaralılar var!
        Peş peşe acı haber! İlk belirlemeye göre 3 ölü! Yaralılar var!
        Daha 14 yaşındaydı... Çocuk parkında vahşet!
        Daha 14 yaşındaydı... Çocuk parkında vahşet!
        G.Saray'da hedef yarı final!
        G.Saray'da hedef yarı final!
        Asker uğurlayacaklardı... 2 yaşındaki Tuğsem öldü!
        Asker uğurlayacaklardı... 2 yaşındaki Tuğsem öldü!
        Volkan Konak'a veda
        Volkan Konak'a veda
        "Onlarla konuşuyorum"
        "Onlarla konuşuyorum"
        Silah seslerinden vahşet çıktı! Karısını ve kızını öldürdü!
        Silah seslerinden vahşet çıktı! Karısını ve kızını öldürdü!
        Vücutta enerji üretimi ve kemik sağlığının kaynağı!
        Vücutta enerji üretimi ve kemik sağlığının kaynağı!
        "Meslek hayatımın en zor akşamı"
        "Meslek hayatımın en zor akşamı"
        Komşu tavsiyesi hayatını kurtardı
        Komşu tavsiyesi hayatını kurtardı
        Önünden geçmeye korkuyorlardı! "Şimdi gezmek için can atılıyor"
        Önünden geçmeye korkuyorlardı! "Şimdi gezmek için can atılıyor"
        Kilolarca altın, dolar ve euro! Kuyumcu kuryesini iki kadın soydu!
        Kilolarca altın, dolar ve euro! Kuyumcu kuryesini iki kadın soydu!
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        Kaldırımda yürüyen kadının bacağı koptu, acı haber geldi!
        Kaldırımda yürüyen kadının bacağı koptu, acı haber geldi!
        Ne oldu sana Sara!
        Ne oldu sana Sara!
        Derbinin kaderini kaleciler çizecek!
        Derbinin kaderini kaleciler çizecek!
        F.Bahçe kupada G.Saray karşısında!
        F.Bahçe kupada G.Saray karşısında!
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor

        Benzer Haberler

        Sinop'ta otomobilin su kanalına devrildiği kazada 4 kişi yaralandı
        Sinop'ta otomobilin su kanalına devrildiği kazada 4 kişi yaralandı
        Boyabat'ta tuğla paletlerine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Boyabat'ta tuğla paletlerine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Sinop'ta "Vali Amcaya Mektup" projesinden 240 çocuğa bayram hediyesi
        Sinop'ta "Vali Amcaya Mektup" projesinden 240 çocuğa bayram hediyesi
        Sinopluların bu ramazan balık tercihi mezgit oldu
        Sinopluların bu ramazan balık tercihi mezgit oldu
        Boyabat'ta Ramazan Bayramı kutlama programı düzenlendi
        Boyabat'ta Ramazan Bayramı kutlama programı düzenlendi
        Sinop Valisi Özarslan'dan polis ve jandarmaya bayram ziyareti
        Sinop Valisi Özarslan'dan polis ve jandarmaya bayram ziyareti