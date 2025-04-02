Sinop'ta ölü yunus kıyıya vurdu

Kentte geçen yıl da birçok ölü yunus sahile vurmuş, incelemede yunusların büyük bir bölümünün balık ağlarına takılmaları sonucu boğuldukları tespit edilmişti.

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