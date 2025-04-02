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        Sinop'ta ölü yunus kıyıya vurdu

        Sinop'ta sahilde ölü yunus bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 16:29 Güncelleme: 02.04.2025 - 16:39
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        Sinop'ta ölü yunus kıyıya vurdu
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        Sinop'ta sahilde ölü yunus bulundu.

        Kentin Bahçeler Plajı sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar kıyıya vurmuş ölü bir yunus gördü.

        Bir süre önce öldüğü anlaşılan yunusun ölüm nedenine ilişkin Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkilerince inceleme başlatıldı.

        Kentte geçen yıl da birçok ölü yunus sahile vurmuş, incelemede yunusların büyük bir bölümünün balık ağlarına takılmaları sonucu boğuldukları tespit edilmişti.

        Galeri
        Galeri

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