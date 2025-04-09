Gerze'de özel bireylere yönelik "Mutlu Çarşamba" etkinliği düzenlendi

Sinop'un Gerze ilçesinde "Mutlu Çarşamba" projesi kapsamında özel gereksinimli bireylere yönelik sportif etkinlik gerçekleştirildi.

Gerze Spor Salonu'nda yapılan ve Gerze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte, özel bireylerin eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı.

Etkinliğe katılan Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı da bir süre özel bireylerle sohbet ederek, yapılan sportif aktiviteleri izledi.

Program sonunda Gerze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine etkinliğe katılım belgesi takdim edildi.