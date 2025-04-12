GÜNCELLEME - Sinop'ta yol kenarındaki uyarı levhalarına çarpan otomobilde yaralanan 4 kişiden 2'si öldü
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin yol kenarındaki uyarı levhalarına çarpması sonucu yaralanan 4 kişiden ikisi hastanede hayatını kaybetti.
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin yol kenarındaki uyarı levhalarına çarpması sonucu yaralanan 4 kişiden ikisi hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ali Osman Kılıç idaresindeki 34 HM 1106 plakalı otomobil, Boyabat-Ayancık kara yolunun Gökçukur köyü yakınlarında yol kenarındaki uyarı levhalarına çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Tahir, Meryem ve Sevgi Kılıç yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Tahir ve Meryem Kılıç, yapılan müdahaleye rağmen kurtulamadı.
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