GÜNCELLEME - Sinop'ta yol kenarındaki uyarı levhalarına çarpan otomobilde yaralanan 4 kişiden 2'si öldü

Yaralılardan Tahir ve Meryem Kılıç, yapılan müdahaleye rağmen kurtulamadı.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Tahir, Meryem ve Sevgi Kılıç yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.