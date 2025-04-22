Boyabat Belediye Başkanı Kara, koltuğunu öğrenciye devretti

Sinop’un Boyabat ilçesinde Belediye Başkanı Hasan Kara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu öğrenciye devretti.

Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, Dumlupınar İlkokulu Müdürü Ufuk Gökçe ve ilkokul 3. sınıf öğrencisi Masal Özsoy’u makamında misafir etti.

Bir süre heyettekiler ile sohbet eden Kara, daha sonra makamını 3. sınıf öğrencisi Masal Özsoy’a bıraktı.

Özsoy’un bayramını kutlayarak çeşitli hediyeler takdim eden Kara, burada yaptığı konuşmada, geleceğin devlet yöneticilerinin bugünün çocuklar olacağını söyledi.

23 Nisan'ın sadece Meclis'in açıldığı tarih değil, aynı zamanda bir milletin kaderini kendi ellerine aldığı, geleceğine sahip çıktığı gün olduğunu vurgulayan Kara, şöyle konuştu:

“Bu önemli günü daha da anlamlı kılan, Atatürk’ün bu bayramı tüm dünya çocuklarına armağan etmiş olmasıdır. Çünkü o, geleceği çocuklarda görmüş, yarının Türkiye’sinin onların omuzlarında yükseleceğine yürekten inanmıştır. Bizler de yerel yöneticiler olarak çocukların daha mutlu, daha sağlıklı ve daha başarılı bireyler olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”