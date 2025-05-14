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        Gerze'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Sinop'un Gerze ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 15:52 Güncelleme: 14.05.2025 - 15:55
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        Gerze'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Sinop'un Gerze ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        E.O. idaresindeki 57 ACE 488 plakalı motosiklet, Yeni Mahalle Sinop Caddesi’nde D.S. idaresindeki 57 EE 345 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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