Gerze'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Sinop'un Gerze ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Sinop'un Gerze ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
E.O. idaresindeki 57 ACE 488 plakalı motosiklet, Yeni Mahalle Sinop Caddesi’nde D.S. idaresindeki 57 EE 345 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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