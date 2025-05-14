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        Sinop'ta doğada bulunan 2 ayı yavrusunu veteriner hekimler besledi

        Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop 10. Bölge Müdürlüğü veteriner hekimleri, köylüler tarafından doğada bulunan 2 ayı yavrusunu sütle besledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 19:24 Güncelleme: 14.05.2025 - 19:34
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        Sinop'ta doğada bulunan 2 ayı yavrusunu veteriner hekimler besledi
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        Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop 10. Bölge Müdürlüğü veteriner hekimleri, köylüler tarafından doğada bulunan 2 ayı yavrusunu sütle besledi.

        Boyabat ilçesinde bir çiftçi, ormanlık alanda bitkin halde 2 ayı yavrusu buldu.

        Vatandaşın haber vermesi üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ekipleri hayvanları takibe aldı.

        Yavruların annelerinin olmadığını ve bitkin olduklarını gören ekipler, 2 aylık 2 ayı yavrusunu Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirdi.

        Burada veteriner hekimler tarafından sütle beslenen ayı yavruları toparlandı.

        Yavrular daha sonra Zonguldak'ta bulunan hayvanat bahçesine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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