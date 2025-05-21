Sinop'ta denizle ormanın birleştiği Hamsilos Tabiat Parkı'nda çevre temizliği yapıldı

Sinop'ta üniversite öğrencileri tarafından denizle ormanın birleştiği noktadaki Hamsilos Tabiat Parkı'nda çevre temizliği gerçekleştirildi.

Sinop Üniversitesinin 18. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda, tabiat parkı alanına bırakılan çoğunluğu plastik ve camlardan oluşan çöpler toplanarak poşetlere konuldu.

Etkinliğe katılan Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir, bir süre öğrencilere eşlik ederek çöp topladı.

Taşdemir, AA muhabirine, üniversitelerin bilimsel çalışmaların yanı sıra gençleri topluma kazandırmak için de çaba gösterdiğini söyledi.

Üniversitelerinin kuruluş yıl dönümü olması sebebiyle çevre kirliliğine dikkati çekmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlemeyi uygun gördüklerini aktaran Taşdemir, şöyle konuştu:

"Bu etkinlikle hem öğrencilerimize çevre konusunda bir duyarlılık kazandırmış oluyor hem de gelecek adına çevremizi ve doğamızı koruma altına almış oluyoruz. Bu duyarlılıkla öğrencilerimizi hayata hazırlıyoruz. Sinop kendi özelinde üç tarafı denizle çevrili, yeşili çok olan doğa harikası bir turizm şehri. Dolayısıyla bizim bu şehri gelecek nesillere aktarmak ve gelecek nesillerde doğa ve çevre duyarlılığı oluşturacak faaliyetler içerisinde bulunmamız gerekiyor."

Etkinliğe katılan üniversite 3. sınıf öğrencisi Pınar Balkanoğlu ise doğa harikası olan bir yerde karşılaştıkları manzaranın kendilerini bir hayli üzdüğünü dile getirdi.

Deniz ile ormanın iç içe olduğu bu özel yere insanların eğlenmek ve güzel vakit geçirmek için geldiklerini anlatan Balkanoğlu, "Buradaki tabloyu görünce aslında bir nevi kendimi sorguladım. Neden bu farkındalığı insanlarda oluşturmadık diye düşündüm. Biz buraya günümüzü güzel değerlendirmeye geliyoruz. Ama böyle bir manzara ile karşılaştığımızda günümüzü değerlendirecek bir hevesim kalmıyor. Hatta burayı terk etmek zorunda kalıyoruz. İnsanlara şunu söylemek istiyorum ki buraya geldiklerinde nasıl görmek istiyorlarsa, nasıl eğlenmek istiyorlarsa öyle bırakmalılar." diye konuştu.

Üniversite 2. sınıf öğrencisi Yunus Emre Garbetoğlu da yeşil ile mavinin buluştuğu bir yerin daha temiz tutulması gerektiğini vurgulayarak, "Arkadaşlarımızla, hocalarımızla burada bir çöp toplama etkinliği yaptık. Geldiğimizde gördüğümüz manzara hiç hoş değildi. Mavi ile yeşilin bir arada olduğu bir yerin böyle olmaması gerekiyor. İnsanlar doğamızı temiz tutmak için daha fazla çaba göstermeli." ifadesini kullandı.