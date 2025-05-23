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        Gerze'de ihtiyaç sahibi vatandaşlar yararına kermes açıldı

        Sinop'un Gerze ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar yararına kermes açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 15:51 Güncelleme: 23.05.2025 - 16:33
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        Gerze'de ihtiyaç sahibi vatandaşlar yararına kermes açıldı
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        Sinop’un Gerze ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar yararına kermes açıldı.

        Türkiye Diyanet Vakfı Gerze Şubesi ile İlçe Müftülüğü işbirliğiyle Merkez Cami bahçesinde açılan kermeste, hayırseverler vatandaşlar tarafından hazırlanan yiyecekler, el emeği ürünler ve hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

        Kermesten elde edilecek gelir, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.

        İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş, kermesin açılışında yaptığı konuşmada, hayırlı bir iş bir araya geldikleri için mutluluk duyduğunu söyledi.

        Kermesin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Aktaş, “ Kermesimiz, toplumsal dayanışmayı artırmak ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla düzenlendi. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

        Açılışa katılan Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sevindik ve diğer ilgililer de alış veriş yaparak ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek oldu.

        Galeri
        Galeri

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