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        Boyabat'ta motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim yapıldı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 15:32 Güncelleme: 04.06.2025 - 15:36
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        Boyabat'ta motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim yapıldı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yapıldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçede huzur ve güven ortamının korunması için çalışma gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda 3 ekip ve 8 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, 8 motosiklet sürücüsüne çeşitli trafik kuralları ihlallerinden ötürü toplam 60 bin 271 lira cezai işlem uygulandı.

        Ekiplerce ayrıca eksikleri bulunan bazı motosikletler de trafikten men edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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