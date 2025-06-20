Sinop'ta 82 leylek yavrusu sağlık kontrolünden geçirilerek halkalandı

Sinop’un Saraydüzü ilçesindeki Cuma Ovası'nda bu yıl yumurtadan çıkan 82 leylek yavrusu sağlık kontrolünden geçirilerek takiplerinin yapılabilmesi için halkalandı.

Proje koordinatörlüğünü, bölgede leyleklerle ilgili gözlem yapan Saraydüzü Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Okur ile Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evrim Sönmez'in yürüttüğü "Cuma Ovası'nda Leylek Popülasyonunun Araştırılması Projesi" devam ediyor.

Dördüncü yılına giren proje kapsamında bu yıl ovada yumurtadan çıkan leylek yavrularına halkalama işlemi gerçekleştirildi. Ekiplerce sağlık kontrolünden geçirilen 82 leylek yavrusuna halka takıldı.

Halkalama işlemini gerçekleştiren ekibi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Mustafa Özarslan, gazetecilere, Cuma Ovası’nın bitki çeşitliliğinin bölgede yaşayan tüm canlılar için önemli olduğunu söyledi.

Doğal döngünün devam edebilmesi için herkese ve her kuruma önemli sorumluluklar düştüğünü vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

"Bitki, doğa çok önemli. Aynı zamanda biyoçeşitliliğin devamı da çok önemli. Bir yaşam döngüsü var hayatta. Bu doğal döngünün devam etmesi lazım. Tabii ki kaybolan türler var. Bunlar tehlike arz ediyor. Temiz su, temiz toprak, temiz gıda buralardan başlıyor. Yaradan öyle bir denge içerisinde yaratmış. Biz bu dengeye sadık kalmalıyız. Hayvana, suya, doğaya değer vermemiz lazım. Çünkü hepsinin bir yaratılış nedeni var."

Özarslan, proje ekibini de tebrik ederek, projeye destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Doç. Dr. Evrim Sönmez de projelerinin bu yılki alan çalışmalarını sonlandırdıklarını ifade ederek, "Bu sene bizim için sürpriz bir gelişme oldu. Daha önceki yıllarda halkaladığımız mavi halkalı leyleğimiz geri döndü. Şu anda Cuma Ovası'nda yuva yapıp sağlıklı bir şekilde besleniyor, kur davranışı yapıyor. Bu da ekibimizi çok mutlu etti." dedi.

Proje Koordinatörü Saraydüzü Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Okur ise halkalama faaliyetlerinin sağlıklı ve sorunsuz şekilde tamamlandığını aktararak, ovada dört yılda toplam 277 leylek yavrusuna halkalama işlemi uyguladıklarını belirtti.