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        Sinop'ta kaçak avlanan 1611 kalkan balığı ele geçirildi

        Sinop'ta kaçak avlandığı tespit edilen 1611 kalkan balığına el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 16:24 Güncelleme: 23.06.2025 - 16:33
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        Sinop'ta kaçak avlanan 1611 kalkan balığı ele geçirildi
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        Sinop'ta kaçak avlandığı tespit edilen 1611 kalkan balığına el konuldu.

        Kentte kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Ayancık ilçesinde, balık sevkiyatı yapılan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimde iki araçta, kaçak avlandığı belirlenen 1611 kalkan balığı bulundu.

        El konulan balıklar, Ayancık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince vatandaşlara dağıtılırken, araç sürücülerine idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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