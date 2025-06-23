Sinop'ta kaçak avlanan 1611 kalkan balığı ele geçirildi

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimde iki araçta, kaçak avlandığı belirlenen 1611 kalkan balığı bulundu.

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