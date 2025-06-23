Sinop'ta kaçak avlanan 1611 kalkan balığı ele geçirildi
Sinop'ta kaçak avlandığı tespit edilen 1611 kalkan balığına el konuldu.
Sinop'ta kaçak avlandığı tespit edilen 1611 kalkan balığına el konuldu.
Kentte kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Ayancık ilçesinde, balık sevkiyatı yapılan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimde iki araçta, kaçak avlandığı belirlenen 1611 kalkan balığı bulundu.
El konulan balıklar, Ayancık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince vatandaşlara dağıtılırken, araç sürücülerine idari para cezası uygulandı.
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