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        Boyabat'ta "Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

        Boyabat'ta yeni dönemde iş dünyası için stratejik fırsatlar sunan Yeni Yatırım Teşvik Sistemi anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 17:36 Güncelleme: 26.06.2025 - 17:36
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        Boyabat'ta "Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
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        Boyabat'ta yeni dönemde iş dünyası için stratejik fırsatlar sunan Yeni Yatırım Teşvik Sistemi anlatıldı.

        Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) iş birliğiyle Boyabat TSO binasında Sinop Valisi Mustafa Özarslan'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda, yatırımcılara yönelik bilgilendirme gerçekleştirildi.

        Özarslan, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, teşviklerin önemine değinerek, "Bazı ülkelerin gelişimini ve kalkınmasını incelediğimiz zaman, ülkemizde 1970'li yıllara kadar ekonomik açıdan benzer rakamlara sahip olduğumuz görülüyor. Örneğin Güney Kore rakamlarını incelediğimizde, bizden daha iyi seviyeye geldiğini görüyoruz. Ne oldu da Güney Kore bizden daha iyi seviyeye geldi. Önemli temel nedenlerden biri, bu birileri bizden daha iyiyse bizim o iyilerden daha fazla enerji sarf etmemiz, daha güçlü motivasyona sahip olmamız ve sonucunda da onları yakalayıp geçmemiz lazım." " ifadesini kullandı.

        Bütün çalışmaların halkın refahı için olduğunu vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

        "Ekonomik gelişme karma ekonomiyle veya devletçilikle olduğu takdirde özel sektörde hem alan bulamadığı hem devletle rekabet edemediği için özel sektörün gelişimini engelleyen bir felsefe olduğu için özel sektör odaklı büyümeyi tercih ediyoruz. Büyüme ve gelişme fikirlerinin ileriye gitmesi için fikrin fiiliyata dönüşmesi için eksik olan sermayeyi sizin mali yükünüzü hafifletmek için bunlar var. Temel nedenimizin arkasında bu fikir var, hepiniz çok önemlisiniz. Validen daha önemlisiniz. Dağın arkasını görebilme daha farklı cereyan eden bir hayat tarzı var. Koşu bandında durduğunuz anda sistem sizi geri atıyor. Rekabet içinde olduğunuz ekosistemde sizin daha hızlı koşmanız lazım. Yoksa geride kalıyorsunuz. Boyabat'ta ya da Sinop'ta sektörünüze uygun beşeri sermaye var mı, bu teknolojiye uyumlu insan kabiliyetiniz geniş mi? Bu sorular temel sorular, bu sorulara cevap bulma amaçlı bir program oluşturduk. Bizim bunların hepsini yapacak gücümüz var."

        KUZKA Sinop Koordinatörü Halil İbrahim Kırlı ve KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç de katılımcılara vergi indirimleri, SGK teşvikleri, yeşil ve dijital dönüşüm, enerji, hayvancılık, ve seracılık alanlardaki yatırım fırsatlarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

        Toplantıya Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz, Saraydüzü Kaymakamı Ahmet Faruk Öksüz, Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, Boyabat TSO Başkanı Abdullah Genç ile girişimciler ve oda temsilcileri katıldı.

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