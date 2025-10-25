Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Boyabat'ta yüzücüler Cumhuriyet coşkusu için kulaç attı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında yüzme yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 14:18 Güncelleme: 25.10.2025 - 14:21
        Boyabat'ta yüzücüler Cumhuriyet coşkusu için kulaç attı
        Sinop'un Boyabat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında yüzme yarışması düzenlendi.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Boyabat Spor Kompleksi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yarışma, erkekler ve kadınlar kategorilerinde yapıldı.

        Yarışmada erkeklerde Şakir Biçer, kadınlarda ise Gülşah Meşe birinci oldu.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem, yaptığı açıklamada, kaymakamlık uhdesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında turnuva düzenlediklerini belirterek, "Şampiyonada sporcular hem hızlarıyla hem de azimleriyle büyük beğeni topladı. Dereceye giren sporcularımıza ödülleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreninde verilecektir." dedi.

