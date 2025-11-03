Habertürk
Habertürk
        Sinop Haberleri

        Sinop'un fethedilişinin 811. yıl dönümü törenle kutlandı

        Sinop'un fethedilişinin 811. yıl dönümü törenle kutlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 19:51 Güncelleme: 03.11.2025 - 19:51
        Sinop'un fethedilişinin 811. yıl dönümü törenle kutlandı
        Sinop'un 3 Kasım 1214'te Selçuklu Sultanı 1. İzzeddin Keykavus tarafından fethedilişinin 811. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Valilik tarafından düzenlenen kutlama programı kapsamında ilk olarak Alaaddin Camisi'nde şehitler için dua edildi. Ardından Sinop Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapılan Fetih Anıtı’nın açılışı gerçekleştirilerek, mehteran gösterisi sunuldu.

        Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi’nde devam eden etkinlikte, “Benim fetih destanım Sinop 1214” konulu yapay zeka kısa film ile “Sinop’un fethi” konulu resim ve şiir yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

        Kutlamalar çerçevesinde Selçuklular döneminde kenti çeviren kalelere giriş kapısı olarak kullanılan Lonca Kapısı’nda düzenlenen tören ise şehitler için fetih selası ve kapıda yer alan kitabelerin okunmasıyla başladı. Daha sonra Jandarma Mehteran Komutanlığı mehteranları eşliğinde fetih yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Lonca Kapısı önünden başlayan yürüyüş Uğur Mumcu Meydanı’nda sona erdi.

        Uğur Mumcu Meydanı’ndaki tören ise Jandarma Mehteran Komutanlığı mehteranlarının gösterisiyle başladı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende, konuşan Vali Mustafa Özarslan, tarihin bir milletin hafızası, kimliği ve yol haritası olduğunu söyledi.

        Tarihini bilmeyen bir milletin başka medeniyetlerinin gölgesinde yaşamaya mahkum olacağını vurgulayan Özarslan, kendi vatanlarına, kendi coğrafyalarına sımsıkı sarılmaları gerektiğine dikkati çekti.

        Geçmişini bilmeyen milletlerin geleceğini inşa edemeyeceğini aktaran Özarslan, "Sinop’un fethi, biz Türklerin Karadeniz’e açılan kapısını aralayan tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu fetih, Anadolu’nun kuzeyinde Türk hakimiyetinin pekişmesi açısından büyük bir stratejik başarıdır." dedi.

        İzzeddin Keykavus'un, Sinop'u fethederek kuzeydeki mavi vatanın sınırlarına ulaştığını dile getiren Özarslan, "O günden bugüne Sinop, Türk yurdudur ve Allah’ın izniyle, ilelebet Türk yurdu kalacaktır.” diye konuştu.

        Vali Özarslan’ın konuşmasının ardından Jandarma Genel Komutanlığı Bando Komutanlığı bandosu konser verdi.

