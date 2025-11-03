Sinop'un fethedilişinin 811. yıl dönümü törenle kutlandı

Sinop'un 3 Kasım 1214'te Selçuklu Sultanı 1. İzzeddin Keykavus tarafından fethedilişinin 811. yıl dönümü törenle kutlandı.

Valilik tarafından düzenlenen kutlama programı kapsamında ilk olarak Alaaddin Camisi'nde şehitler için dua edildi. Ardından Sinop Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapılan Fetih Anıtı’nın açılışı gerçekleştirilerek, mehteran gösterisi sunuldu.

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi’nde devam eden etkinlikte, “Benim fetih destanım Sinop 1214” konulu yapay zeka kısa film ile “Sinop’un fethi” konulu resim ve şiir yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Kutlamalar çerçevesinde Selçuklular döneminde kenti çeviren kalelere giriş kapısı olarak kullanılan Lonca Kapısı’nda düzenlenen tören ise şehitler için fetih selası ve kapıda yer alan kitabelerin okunmasıyla başladı. Daha sonra Jandarma Mehteran Komutanlığı mehteranları eşliğinde fetih yürüyüşü gerçekleştirildi.

Lonca Kapısı önünden başlayan yürüyüş Uğur Mumcu Meydanı’nda sona erdi.

Uğur Mumcu Meydanı’ndaki tören ise Jandarma Mehteran Komutanlığı mehteranlarının gösterisiyle başladı.