        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Ayancık'ta Geleneksel Türk Okçuluğu etkinliği gerçekleştirildi

        Sinop'un Ayancık ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Geleneksel Türk Okçuluğu etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 14:59 Güncelleme: 15.12.2025 - 15:04
        Ayancık'ta Geleneksel Türk Okçuluğu etkinliği gerçekleştirildi
        Sinop'un Ayancık ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Geleneksel Türk Okçuluğu etkinliği gerçekleştirildi.

        Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik olarak üç ayrı grupta düzenlenen etkinlikte, katılımcılara Geleneksel Türk Okçuluğu hakkında hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildi.

        Öğrenciler, etkinlik boyunca okçulukla ilgili temel bilgileri öğrenirken keyifli vakit geçirdi.

        Etkinlikte konuşan TÜGVA Ayancık İlçe Temsilcisi Ahmet Can Akyol, geleneksel Türk okçuluğunun önemli bir tarihi miras olduğunu belirterek, "Geleneksel sporlarımızın yaşatılması adına çok kıymetli bir etkinlik oldu. Tarihi mirasımız olan geleneksel Türk okçuluğunu gençlerimize önce tanıttık, sonra öğrettik ve birlikte eğlendik. Etkinliklerimiz devam edecek olup tüm gençlerimizin katılımlarını bekliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

