        Ayancık'ta okullar arası satranç turnuvası düzenlendi

        Ayancık'ta okullar arası satranç turnuvası düzenlendi

        Sinop'un Ayancık ilçesinde satranç turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 15:30 Güncelleme: 15.01.2026 - 15:30
        Ayancık'ta okullar arası satranç turnuvası düzenlendi
        Sinop'un Ayancık ilçesinde satranç turnuvası düzenlendi.

        Okul sporları faaliyetleri kapsamında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü iş birliğinde Şehit Ömer Can Açıkgöz Gençlik Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde 479 öğrenci katıldı.

        Final müsabakalarını izleyen Kaymakam Ahmed Çelik, turnuvada mücadele eden öğrencileri ve organizasyonda emeği geçen kurum temsilcilerini tebrik etti.

        Turnuva, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.



