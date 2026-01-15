Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Haberleri

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci'nin kayınvalidesi Sinop'ta son yolculuğuna uğurlandı

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci'nin vefat eden kayınvalidesi Zekiye Harputlu'nun cenazesi, Sinop'un Gerze ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 15:39 Güncelleme: 15.01.2026 - 15:39
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci'nin kayınvalidesi Sinop'ta son yolculuğuna uğurlandı
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci'nin vefat eden kayınvalidesi Zekiye Harputlu'nun cenazesi, Sinop'un Gerze ilçesinde toprağa verildi.

        İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında vefat eden Zekiye Harputlu'nun cenazesi, yakınları tarafından Gerze ilçe merkezindeki Merkez Camisi'ne getirildi.

        Bakan Yardımcısı Yelkenci, burada taziyeleri kabul etti.

        Zekiye Harputlu'nun cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Gerze Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

        Cenazeye Harputlu'nun yakınları ile Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

