        Ayancık'ta itfaiye ekipleri geçen yıl 160 olaya müdahale etti

        Sinop'un Ayancık ilçesinde itfaiye ekipleri, 2025 yılında 160 olaya müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 16:48 Güncelleme: 15.01.2026 - 16:51
        Ayancık'ta itfaiye ekipleri geçen yıl 160 olaya müdahale etti
        Sinop'un Ayancık ilçesinde itfaiye ekipleri, 2025 yılında 160 olaya müdahale etti.

        Ayancık Belediyesi İtfaiye Amirliğinin faaliyet raporuna göre ekipler, geride kalan yılda 7 ev, 58 baca, 8 iş yeri, 9 araç, 2 çatı, 18 anız ve 1 orman yangınına müdahalede bulundu.

        Raporda ayrıca ekiplerin yıl içinde 3 intihar, 2 mahsur kalma ile 12 hayvan kurtarma faaliyetinde bulunarak, çok sayıda odunluk, ambar ve kazan yangınına müdahale ettikleri aktarıldı.



