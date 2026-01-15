Ayancık'ta itfaiye ekipleri geçen yıl 160 olaya müdahale etti
Sinop'un Ayancık ilçesinde itfaiye ekipleri, 2025 yılında 160 olaya müdahale etti.
Sinop'un Ayancık ilçesinde itfaiye ekipleri, 2025 yılında 160 olaya müdahale etti.
Ayancık Belediyesi İtfaiye Amirliğinin faaliyet raporuna göre ekipler, geride kalan yılda 7 ev, 58 baca, 8 iş yeri, 9 araç, 2 çatı, 18 anız ve 1 orman yangınına müdahalede bulundu.
Raporda ayrıca ekiplerin yıl içinde 3 intihar, 2 mahsur kalma ile 12 hayvan kurtarma faaliyetinde bulunarak, çok sayıda odunluk, ambar ve kazan yangınına müdahale ettikleri aktarıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.