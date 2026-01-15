Sinop'ta kar yağışı toprak kaymasına neden oldu

Sinop'un Türkeli ilçesinde kar yağışı nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu kapanan köy yolu, yapılan çalışmanın ardından ulaşıma açıldı. Bölgede dört gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Türkeli ilçesi Akçabük köyünde toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu köy yolu ulaşıma kapandı. Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine gelen İlçe Özel İdaresi ekipleri, yolda güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı. Çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Köy sakinlerinden Ertan Demirtaş, AA muhabirine, aynı bölgede geçen yıl da toprak kayması yaşandığını kaydetti.

