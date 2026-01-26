Sinop'ta otomobilin devrildiği kazada 5 kişi yaralandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin su kanalına devrildiği kazada 5 kişi yaralandı. A.K. idaresindeki 37 AAB 505 plakalı otomobil, Boyabat-Saraydüzü kara yolu Doğuca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak su kanalına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile Z.D, E.A, V.K. ve Ü.K. sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

