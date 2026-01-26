Habertürk
        Sinop'ta otomobilin devrildiği kazada 5 kişi yaralandı

        Sinop'ta otomobilin devrildiği kazada 5 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin su kanalına devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

        26.01.2026 - 11:52
        Sinop'ta otomobilin devrildiği kazada 5 kişi yaralandı
        Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin su kanalına devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

        A.K. idaresindeki 37 AAB 505 plakalı otomobil, Boyabat-Saraydüzü kara yolu Doğuca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile Z.D, E.A, V.K. ve Ü.K. sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

