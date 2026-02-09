Habertürk
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 23:18 Güncelleme: 09.02.2026 - 23:18
        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezinde belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramada 91 gram uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

