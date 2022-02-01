Kırsalda yaşayan sokak hayvanları unutulmadı

Sinop’ta gönüllü hayvansever, havaların soğuk olduğu günlerde kırsalda yaşayan sokak hayvanlarını unutmadı.

Hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağmur yağışlarının ara ara etkili olduğu havalarla birlikte sokak hayvanları yiyecek yemek ve içecek su bulmakta zorlanıyor. Sokak hayvanlarının imdadına ise her zaman olduğu gibi gönüllü hayvan severler koşuyor. Sinop’taki Gönüllü Hayvan sever Bilal Öztürk, her gün organize sanayi bölgesindeki sokak hayvanlarına kendi aracıyla mama ve su götürüyor.

Sokak hayvanlarını besleyen Bilal Öztürk, “Burada ki köpeklere yaklaşık 23 yıldır yemek getiriyorum. Elimizden geldiği kadarıyla bu soğuk havalarda sokak hayvanlarının yanında olmaya çalışıyoruz. Bu gönüllülük işi. Başkaları olsa buraya yakacak mazotunu düşünür, ekmeğe yemeğe verdiği parayı düşünür” dedi.

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