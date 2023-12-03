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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sinop'ta çiftçinin feci sonu!

        Sinop'ta çiftçinin feci sonu! Silaj makinesine ayağını kaptırdı

        Sinop'ta, bahçesinde çalıştırdığı silaj makinesine ayağını kaptıran Necdet Maden, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 18:57 Güncelleme: 03.12.2023 - 18:57
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        Sinop'ta çiftçinin feci sonu!
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        Sinop'un Erfelek ilçesi Gümüşsuyu köyünde saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, Necdet Maden (61), çalıştırdığı silaj makinesine ayağını kaptırdı.

        Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Maden, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Necdet Maden, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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