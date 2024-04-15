Sinop'ta orman yangını çıktı
Sinop'un Boyabat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Çıkan orman yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü
Giriş: 15.04.2024 - 20:26 Güncelleme: 15.04.2024 - 20:26
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gövde köyü Korucuk mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, 6 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 110 kişilik ekiple yapılan müdahaleyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
Beş hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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