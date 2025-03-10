Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı
Giriş: 10.03.2025 - 05:08 Güncelleme: 10.03.2025 - 05:08
Nuri Baltacı'nın kullandığı otomobil ile Muhammet Ergün'ün idaresindeki otomobil, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki kavşakta çarpıştı.
Kazada, sürücü Nuri Baltacı ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Derya Ergün ve Gizem Ergün yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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