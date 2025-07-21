Hüseyin Uysal, "İnşa olarak ihya olarak Sinop'ta yapmış olduğumuz çalışmalar; Seyyid Bilal Camii'sinin ihalesini yaptık ve Sinop'umuzun en değerli kültürel, tarihi değeri olan Seyit Bilal Hazretleri'nin türbesi, camisi ve teşrifatıyla alakalı ihale yaptık. Çalışmalar devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bitirmeye çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki Sinop'umuzun turizm de olan en değerli yerlerinden bir tanesi. Gelenlerin oraya gidip ziyaret etmeleri, manevi değeri çok yüksek. O açıdan önce bitirmek istiyoruz. Biz burayla ilgili ihaleyi alan firmayla da bunu konuştuk. Gerekli ehemmiyeti ve özeni gösterecekler. En kısa sürede bitirip burayı yeniden en güzel şekilde, eski düzenine uygun olarak yapacağız inşallah" diye konuştu.