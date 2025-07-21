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        Haberler Gündem Güncel Sinop'ta Seyyid Bilal Camii ve Türbesi'nde restorasyon | Son dakika haberleri

        Sinop'ta Seyyid Bilal Camii ve Türbesi'nde 25 milyon TL'lik restorasyon başladı

        Sinop'taki Seyyid Bilal Camii ve Türbesi'nde restorasyon çalışmaları başlatıldı. Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Uysal, "Seyit Bilal Hazretlerinin Türbesi, camisi ve teşrifatıyla alakalı çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık maliyet 25 milyonu bulacak" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 18:47 Güncelleme: 21.07.2025 - 18:47
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        Sinop'ta, Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Seyyid Bilal Camii ve Türbesi'nde restorasyon çalışmaları başlatıldı.

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        Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Uysal, çalışmaları yerinde takip ederek, yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

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        Restorasyon çalışmalarının yaklaşık 25 milyon TL bulacağını dile getiren Uysal, inanç turizmi için Seyyid İbrahim Bilal Hazretleri'nin türbesinin çok önemli olduğunu ve gerekli hassasiyetin gösterildiğini kaydetti.

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        Tarihi ve kültürel açıdan büyük zenginliklere sahip bir il olan Sinop'a bölge müdürlüğü olarak önem verdiklerini söyleyen Uysal, "Kültür Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak, Sinop'a ayrı bir önem veriyoruz. Sinop bizim için değerli. Kuzeyde ve Karadeniz'de olması hasebiyle ayrı bir özelliğe sahip Sinop'umuz kültürel açıdan çok zengin bir ilimiz. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün burada bulunan eserleri bakmakla yükümlü olarak Vakıflar Genel Müdürlüğünce biz bu işe bakıyoruz. Vakıfların iki amacı vardır; Bunlardan bir tanesi ihya, diğeri inşa. Bir de hayır hizmetlerimiz vardır" dedi.

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        Hüseyin Uysal, "İnşa olarak ihya olarak Sinop'ta yapmış olduğumuz çalışmalar; Seyyid Bilal Camii'sinin ihalesini yaptık ve Sinop'umuzun en değerli kültürel, tarihi değeri olan Seyit Bilal Hazretleri'nin türbesi, camisi ve teşrifatıyla alakalı ihale yaptık. Çalışmalar devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bitirmeye çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki Sinop'umuzun turizm de olan en değerli yerlerinden bir tanesi. Gelenlerin oraya gidip ziyaret etmeleri, manevi değeri çok yüksek. O açıdan önce bitirmek istiyoruz. Biz burayla ilgili ihaleyi alan firmayla da bunu konuştuk. Gerekli ehemmiyeti ve özeni gösterecekler. En kısa sürede bitirip burayı yeniden en güzel şekilde, eski düzenine uygun olarak yapacağız inşallah" diye konuştu.

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        #sinop haberleri
        #seyyid bilal camii ve türbesi
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