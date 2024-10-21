Sinop'ta su taşkını alarmı: Bazı yollar trafiğe kapatıldı Sinop'ta üç gündür devam eden sağanak nedeniyle su taşkını riskinin bulunduğu bazı yollar tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Valilikten de bölgede yaşayan vatandaşlara oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu

Anadolu Ajansı Giriş: 21.10.2024 - 16:34 Güncelleme: 21.10.2024 - 16:34 facebook

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