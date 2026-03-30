Sinop'ta üçüncü katın balkonundan düşen kişi öldü
Sinop'ta 70 yaşındaki İlyas Demir, evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Demir'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı
Giriş: 30.03.2026 - 14:43
Sinop'un Boyabat ilçesinde balkondan düşen kişi hayatını kaybetti.
BALKONDAN DÜŞTÜ
AA'daki habere göre olay; Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana geldi. Çamlıca Mahallesi'nde bir binanın 3. katında ailesiyle birlikte yaşayan 70 yaşındaki İlyas Demir, evinin balkonundan beton zemine düştü.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. İlyas Demir'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ