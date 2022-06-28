İHA

Sinop’ta yaşayan Atilla Korkmaz, son 1 aydır eşinin evde kuş sesleri duyduğunu belirtmesi üzerine aspiratörü açtı.

İHA'nın haberine göre aspiratörü açan Korkmaz, karşısında 4 kuş gördü. Yavru kuşları görünce şaşkına dönen Korkmaz, bacadan girip çıkan kuşların yavrularını büyütmelerine kadar aspiratörü çalıştırmamaya karar verdi.

Atilla Korkmaz konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bundan yaklaşık 1 ay evvel eşimin demesine göre evin içerisinde kuş sesleri varmış. Evin içerisine baktık herhangi bir şey göremedik. Buna istinaden aspiratörü çalıştıralım dedim.

Fakat aspiratörümüz çalışmadı. Bunun üzerine şüphelendim ve bakmak istedim. Baktığımda aspiratörün içinde kuş yavrularını gördüm. Yuva yapmışlar. Yavru kuşları çıkardım oradan. Fakat yeniden yerlerine koyacağız ki annesi babası gelsin. Biraz da büyüdükten sonra alır giderler. Biz de bu esnada aspiratörümüzü çalıştırmayacağız. Bizimle beraber yaşayacaklar” dedi.