Sıra dışı dokunuşlar: Restoranların ve kafelerin aşırıya kaçan tuhaf yemek sunumları
Genellikle her kafe veya restoran müşteri çekmeye ve onları memnun etmeye çalışır. Alışılmışın dışında dekorasyonlar ve sunumlar ise müşterinin ilgisini artırabilir. Ancak bazen aşırıya kaçma riski olabilir. Sizin için haberimizde tuhaf yemek sunumlarına sahip restoranların fotoğraflarını derledik. İşte, paylaşan insanların yorumlarıyla birlikte fotoğrafları...
Restoranlar, yaptıkları farklı sunumlarla yemeğin görsel çekiciliğini artırarak müşterilerin ilgisini çekmek isteyebilir. Ancak bazen bu durumu abartıp tuhaf sunumlar sergileyebilirler. İşte, insanlara garip gelen bazı restoran sunumlarının fotoğrafları ve yorumları...
''Tatlı sipariş ettim ve kumlu terlik geldi, çok şaşkınım.''
''3 Michelin yıldızlı bir restorandaydık, bize taş üstünde kraker servis ettiler.''
''Yemeğimin sosu deliklerden damlıyordu.''
''Quesadillamı neden bir lavabo içinde getirdiklerini sorguluyorum.''
''Bana bir içki ikram edildi. Etrafında ise gerçek solucanlar var, dehşete düştüm.''
''Bir arkadaşım tiramisu sipariş etti ve pudra şekerini kapağına serpmişler, nedenini sorguluyorum.''
''Gittiğimiz suşi restoranı yemeğimizi kaykay üzerinde getirdi.''
''Tahtadaki o güzel çatlaktan yemek üzerime damladı, bu harika sunum için teşekkürler.''
''Bu makarnaları dökmeden nasıl yiyebileceğimizi düşünüyoruz.''
''Arkadaşımın canı nachos çekiyordu ve yemeği bir köpek kasesinde geldi.''
''Daha büyük bir ekmek yok muydu diye sorguladım.''
''İspanya'da sipariş verdiğimiz sandviçin nasıl servis edildiğine bakın!''
''2 Michelin yıldızlı bir restoranda gelen yemeğe (!) bakın.''
''Yemeli miyim yoksa küreği kaldırıp fırlatmalı mıyım, emin değilim.''